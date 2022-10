As Nike React Element 87 apresentam linhas de design inspiradas em modelos clássicos do running como as Nike Internationalist, acrescentam grafismos refletores e detalhes transparentes, conjugando depois tudo isto com a tecnologia Nike React para garantir uma abordagem inovadora ao calçado para o dia a dia. Na sua coleção mais recente, a afamada marca de moda Undercover acrescenta uma dose de cor arrojada e uma expressão jovem para garantir uma nova dimensão.