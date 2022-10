Com as Air Force 1 a celebrarem o seu 35.º aniversário, a Nike e a CLOT criaram um novo design inspirado em seda que se baseia na paleta de cores clássica em branco integral. As "branco Silk" herdaram o mesmo design de parte superior dupla do modelo anterior, as "vermelho Silk". Ao retirar a camada de seda branca, expõe-se uma imagem tradicional chinesa que representa a sorte, a felicidade e a prosperidade. Com as "branco Silk", a CLOT espera ser a voz que representa a energia oriental no palco mundial.