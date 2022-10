250,00 €

No centro do movimento "All For One" encontra-se a tradição da retribuição. As Air Force 1 originais têm passado de geração em geração. Para homenagear esta tradição, o cofundador da CLOT, Edison Chen, celebrou uma parceria com a Nike para criar as Air Force 1 CLOT.



O trio de paletas de cores é inspirado em três dinâmicas: crescimento, respeito e retribuição. O design único apresenta um tecido com padrão que pode ser retirado para revelar um design secundário, o que reflete a ideia da criatividade ainda por descobrir.



Enquanto político experiente na comunidade criativa de Xangai, Edison centra-se em transmitir os conhecimentos à próxima geração, incentivando-os a descobrirem os seus talentos ainda por desvendar.