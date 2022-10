O ano 2000 continuou a ser um ano forte relativamente ao calçado para mulher. Remetendo para o ano 2000, o catálogo do próximo outono apresenta produtos como as Air Alate, as Air Atomica e as Air Align, concebidas para running. Destacamos também as Air Tatoosh e as Air Naches da gama de equipamento para todas as condições da Nike. Surgem igualmente em destaque as silhuetas que lembram reedições recentes, como as LDV PG com sola com padrão de waffle.