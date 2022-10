Se estivesses no espaço, como repararias as sapatilhas? Utilizarias o que quer que estivesse à tua frente. A nossa equipa de inovação baseou-se neste etos sustentável de viver a partir da exploração da terra para criar um novíssimo design de alta tecnologia aliada a lixo. Desta combinação improvável de tecnologia e lixo nasceram as Space Hippie. Cada sapatilha Space Hippie é a sua própria experiência em curso, fabricada com 25 a 50% de materiais reciclados. São um grande passo com uma pegada muito reduzida.

O movimento hippie deixou marcas significativas na consciência americana. Pedia que fôssemos astutos, engenhosos e focados no futuro, e para reduzirmos a pressão sobre o planeta. Os nossos designers canalizaram os seus espíritos hippie interiores e examinaram sacos de desperdícios dos pisos e montes de desperdícios de fabrico. Utilizámos o que tínhamos. Até lixo. Não permitimos que os desperdícios se dissipassem. Olhámos para os sonhadores do passado para nos inspirarmos para os sonhos do futuro.