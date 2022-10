Sabíamos que tínhamos de elevar a fasquia de uma forma inédita para reinventarmos o que é possível no ciclo de vida dos nossos produtos. Desviámos os nossos desperdícios de fábricas de aterros sanitários e vias fluviais, fiámos fios a partir de vários materiais reciclados e começámos a transformar os resíduos de fabrico em sapatilhas novas. Este processo surgiu pela primeira vez no seio da Nike Innovation Kitchen, onde nos reunimos para criar novos conceitos incríveis e sair da nossa zona de conforto. Para materializar as Space Hippie e passar de uma ideia fantástica dentro das nossas cabeças para umas sapatilhas excelentes nos pés, deixámos o quadro de rascunhos e começámos a experimentar com protótipos. Criámos novos métodos de design para um mundo novo. Sentimo-nos como cientistas loucos a fazer experiências num laboratório futurista.

Canalizámos as ideias do Bill Bowerman, que apelidámos carinhosamente de Space Hippie original, devido às suas práticas espontâneas de design "faça você mesmo", como verter borracha numa máquina de waffles. Esta fase do processo resumiu-se a aproveitar as ideias mais ousadas que poderíamos imaginar e ver que desempenho teriam na vida real. No final, cada modelo Space Hippie foi fabricado com 25 a 50% de materiais reciclados.