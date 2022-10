A nossa missão era simples: criar as sapatilhas com a pegada de carbono mais baixa de sempre. Como? Criando-as com lixo. Cada silhueta das Space Hippie inclui entre 25% e 50% de lixo reciclado. As pessoas disseram que nunca iria funcionar. Disseram que não podia ser feito. No entanto, as Space Hippie são a prova do contrário. A Nike procurou sempre criar as melhores sapatilhas a qualquer custo. Contudo, devido aos desafios climáticos atuais, as sapatilhas também devem ser concebidas tendo em conta a sustentabilidade para conseguir o melhor resultado possível. Isto significa que o fizemos utilizando menos energia, criando menos desperdício e com opções de design de menor impacto por dentro e por fora. Como criadores, tivemos de reinventar o que significa adquirir, fabricar e recuperar os produtos que concebemos, para redefinir o design de uma forma sem precedentes na Nike.

O processo de criação das Space Hippie foi um pouco como andar num quarto escuro sem uma lanterna. Ao avançarmos para o desconhecido e expandirmos as nossas ideias de perfeição, evoluímos a nossa forma de pensar e aprendemos a criar umas sapatilhas de que nos poderíamos orgulhar e que cumpriam o nosso objetivo de ajudar a proteger o planeta. As Space Hippie foram criadas através do mistério. Queríamos descobrir aquele lugar onde a diversão se alia ao estranho. E foi precisamente isso que fizemos.