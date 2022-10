Muito do que esteve na moda em 1991, como as calças largas em nylon e os cortes de cabelo à tigela, não sobreviveu ao teste do tempo. No entanto, as Air Span II superaram esse teste. Com uma sensação inegavelmente dos anos 90, as Air Span II apresentam um estilo intemporal, transpondo um período de 27 anos para permanecerem tão relevantes como na altura em que foram lançadas. A parte superior em malha oferece conforto respirável, enquanto o amortecimento em espuma e o ar encapsulado debaixo do pé suavizam a tua passada. As Air Span II estão de regresso com detalhes em Dust e Vermelho Solar sobre Preto para mostrar que estilo é estilo, independentemente da década.