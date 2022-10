Descobre a vasta história de inovação impressionante da Nike com as Air Max Plus 2, uma experiência Tuned Air que oferece um look inspirado nas pistas e um conforto incrível. As sapatilhas apresentam uma parte superior em gradiente com tons de verde Ghost, azul Valor e prateado metalizado, bem como detalhes com integração de design refletor e caraterísticas em TPU. A malha balística confere um toque moderno à silhueta retro.