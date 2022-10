Mantém a autenticidade às tuas origens com a janela grande original. Do Swoosh em borracha à boca e à língua impactantes, sem esquecer os detalhes perfurados, as Nike Air Max BW regressam numa recriação quase fidedigna. Mantendo-se fiéis ao design de Tinker Hatfield que se tornou sinónimo da cultura da dança eletrónica, as sapatilhas mantêm os detalhes originais que adoras, como o amortecimento Max, a sola intermédia em espuma macia e as caraterísticas de malha arejada. A linha pintada na sola intermédia e as caraterísticas coloridas a condizer dão energia ao teu look. SKU: DM9094-100