Tiveste de olhar duas vezes para estas sapatilhas? Os teus olhos não te enganam. Estás a olhar para uma parte superior Plus com a unidade Max Air das 97. As Air Max 97 / Plus representam mais um perfil cativante da família das sapatilhas sem medo de fazer experiências e de testar os limites da criatividade. Esta nova e apelativa paleta de cores apresenta-se em Rosa Racer com apontamentos em diversas cores.