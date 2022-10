Combinando a estética ondulante da parte superior das 97 com a sola intermédia em espuma Max Air visível das Plus, as Air Max Plus / 97 representam mais um perfil cativante da família das sapatilhas sem medo de fazer experiências e de testar os limites da criatividade. Esta nova e apelativa paleta de cores apresenta-se em Rosa Racer com apontamentos em diversas cores.