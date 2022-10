Não te preocupes que não se trata de uma ilusão ótica. É uma parte superior Plus, ilustremente apelidada de "Le Requin" pelos franceses devido à sua semelhança com um tubarão, assente no sistema de amortecimento das AM 97. Esta nova paleta de cores inspirada nos tons da floresta combina as cores Emerald e Castanho Orewood para criar uma força da natureza digna de todas as atenções.