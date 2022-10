Dependendo do ângulo, estas AM95 podem ser ou uma abordagem a duas paletas de cores clássicas das Air Max ou uma mistura monocromática moderna com toques de várias cores na câmara de ar. Em alternativa, desliga as luzes e liga o flash para descobrires os elementos com integração de design refletor na língua e no calcanhar para visibilidade fora de horas. Independentemente de como a encarares, esta paleta de cores Split-Style mostra o que há de melhor nesta emblemática silhueta Air Max.