Inspiradas na campanha original de 91 "Like Mike" (como o Mike) que captou a atenção do mundo, as Air Jordan XXXII "Like Mike" projetam-se a novas alturas com o material Flyknit. Influenciadas pelas Air Jordan II, contam com a mistura de materiais e detalhes emblemáticos que definiu as primeiras sapatilhas de basquetebol de luxo do seu tipo.