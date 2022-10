As Air Jordan XXXII transportam a sua sofisticação para fora do campo, um feito originalmente conseguido pelas Air Jordan II. Tal como as suas antecessoras, uma edição de perfil baixo vai um pouco mais longe sem abdicar do seu molde de desempenho. Os detalhes emblemáticos remetem para as luxuosas e pioneiras sapatilhas de basquetebol, enquanto as cores Vermelho e Preto têm origem no ADN Jordan.