180,00 €

Celebra a história com algo moderno. Estas AJ11 Low reinventadas prestam homenagem a dois dos estilos mais emblemáticos do modelo, usados por Sua Leveza durante a memorável época de 1996: a paleta de cores das AJ11 "Concord" exibida na parte superior que o MJ usou durante a época normal e a paleta de cores "Bred" na sola exterior, que este usou durante os playoffs dessa época.

Embora este estilo de combinação em "vermelho Gym" confira um novo look, os detalhes destas Low 11 são os mesmos do modelo original. A sola exterior em borracha translúcida, a placa com haste em fibra de carbono a todo o comprimento da sola intermédia e a palmilha tipo meia moldada para um ajuste e uma sensação ideais fazem parte do conjunto de performance original que ajudou o MJ a liderar a sua equipa em 72 vitórias e no quarto campeonato. A parte superior totalmente em pele das AJ11 Low é exclusiva, substituindo os materiais em tecido apresentados nas AJ11 Mid.

Ao maximizar a sensação do modelo original, estas AJ11 representam a primeira vez que o modelo de perfil baixo será relembrado com a embalagem original do lançamento das sapatilhas em 1996. A caixa Jordan em preto e cinzento foi vista pela primeira vez quando as AJ11 "Concord" foram lançadas e criaram uma loucura por sapatilhas que ninguém estava à espera. Exceto o Tinker e o MJ, claro.