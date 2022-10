AIR FORCE 1 LOW

FO’, FI’, FO’

130,00 €

Como vingança depois de perder para os Lakers nas finais de 1982, os Sixers destacaram-se ao incluir na equipa o controverso, mas dominador, Moses Malone. Com uma afirmação ousada no início dos playoffs, previu que Philly venceria o campeonato de 1983, com "fo’, fo’, fo’" em cada série. Depois de derrotar os Knicks por quatro e os Bucks por cinco, os 24 pontos e 23 ressaltos de Malone no Jogo 4 contra os Lakers ajudaram os Sixers a garantir o seu terceiro campeonato da NBA. Enquanto Philly levantava o troféu, Malone, um dos "seis originais" a utilizar as AF1 em campo, atualizou a sua famosa previsão para "fo’, fi’, fo’" uma declaração do campeão que ecoaria na cidade durante os anos seguintes.