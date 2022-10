AIR FORCE 1 HIGH

RUDE DESPERTAR

140,00 €

Preparado para ajudar os Pistons a conquistarem o primeiro título desde 1990, o Rasheed assumiu o controlo durante o Jogo 4 das finais de 2004 em Palace. Depois de uma jogada dura a meio do 3.º período, respondeu convertendo a sua paixão e fúria em puro domínio. Desta forma ajudou a levar o título conquistado com esforço de volta para a Motor City e o seu desempenho brutal marcou mais um capítulo marcante das AF1 e tornou-se sinónimo do seu estilo de jogo arrogante, corajoso e sofisticado.