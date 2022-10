Phil Knight orgulha-se desde sempre de ser do Oregon. E também se orgulha do facto de ter praticado atletismo e de se ter formado na Universidade do Oregon. Tal como evidenciado em todas sapatilhas na retrospetiva "15 anos de SB Dunk", não foi desperdiçada uma única oportunidade de contar uma história significativa com um par de Dunk. Quando a ideia de prestar homenagem ao fundador da nossa empresa surgiu em 2003, as peças começaram a encaixar-se rapidamente: as cores da Universidade do Oregon e a alcunha de PK na parte traseira. Fácil.