Estas Dunk Low faziam parte da "Team Manager Series", que representava outra abordagem ao conceito "Colors By" original. Como tributo constante aos membros da nossa equipa e aos elementos e às pessoas que influenciam as suas vidas, a Nike SB selecionou Gestores de Equipa do setor para dar cor a sapatilhas que depois faziam-se acompanhar por anúncios com o membro da equipa. Mickey Reyes escolheu umas Blazer High, Tony Heitz as FC, Hunter Muraira umas Team Edition, Robbie Jeffers as Dunk Low e Nick Tershay trabalhou nas que se tornariam as mais famosas da série, as Diamond Dunk Low de 2005.