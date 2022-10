Londyńska projektantka Martine Rose zaciera granice między modą a sportem za pomocą butów, które łączą klasyczne eleganckie obuwie ze słynnym fasonem Nike Shox. Projekt ten powstał, by na boiskach do piłki nożnej zawitały współczesne trendy i adekwatny luksus. Dzięki fuzji typowych butów do garnituru i modeli do piłki nożnej Martine Rose zbliżyła do siebie przeciwieństwa i użyczyła swojej magii kultowemu fasonowi Shox tuż przed Mistrzostwami Europy UEFA w piłce nożnej kobiet. Buty Nike Shox MR4 wyróżniają się dynamicznym wyglądem i podwyższającymi kolumnami pod piętą, co optycznie wydłuża stopę. Profilowany nosek podkreśla niezwykle odważną estetykę oraz wpasowuje się w wizjonerskie wzornictwo i inkluzywną, optymistyczną etykę projektantki. Efektowna błyszcząca skóra syntetyczna z wytłoczoną wyściółką, lamówka oraz kolor wyraźnie nawiązują do piłkarskich fasonów, a konstrukcja typu mule ułatwia wkładanie i zapewnia niespotykaną wygodę. Wszystko to tworzy mistrzowski fason, który jest zarówno buntowniczy, jak i rewolucyjny.

Kod produktu: DQ2401-001