StrangeLove Skateboards wypracowało własną niepowtarzalną estetykę, łącząc chaos kreatywnej ekspresji ze znajomością tego, co najwspanialsze w skateboardingu. Charakterystyczna marka z Kalifornii łączy siły z Nike, by nadać wyjątkowy styl uwielbianemu fasonowi Dunk Low. Efektem tej współpracy jest model o fakturze aksamitu z zamszowymi powłokami w pastelowej kolorystyce, z odcieniami subtelnego różu oraz akcentami w kolorze melona i intensywnej czerwieni. Wyszyte na zapiętku czaszki to znak rozpoznawczy StrangeLove, a podeszwę zewnętrzną ozdobiono prostą grafiką z sercem – idealną, by okazać swoją miłość w Walentynki.