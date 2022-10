469,99 zł

Mimo swoich regionalnych korzeni chińskie jedzenie jest uwielbiane na całym świecie. Ten model Dunk to prawdziwy rarytas, który nawiązuje do tej popularnej kuchni za pomocą niepasujących do siebie elementów symbolizujących sześć różnych potraw. Już słyszymy, jak burczy Ci w brzuchu.

Akwarelowe grafiki ożywiają każdą potrawę, a mnogość przemyślanych detali – w tym chińskie znaki na każdej pięcie i wyszywana miedziana moneta – stanowią ukłon w stronę specyfiki wschodniej kultury kulinarnej. Zaspokój swój głód na najnowszą przekąskę od SB, zanim kuchnia zostanie zamknięta na noc.

Kod produktu: CV1628-800