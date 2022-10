489,99 zł

Najnowsza edycja modelu Nike SB Dunk Low wraca do swoich korzeni. Kent Uyehara, założyciel FTC, razem z Nike SB czerpią inspirację z japońskiej tradycji, tworząc buty do aktywności na świeżym powietrzu, nawiązujące do japońskich łaźni publicznych sprzed setek lat. Stanowiły one wspólną przestrzeń dla całych społeczności, w której spotykały się osoby o różnych zawodach w celu regeneracji, odświeżenia i ucieczki od trudów codziennego życia.

Błękitna zamszowa cholewka, biała skóra, półprzezroczysta podeszwa oraz jasny, emaliowany detal oddają nieskazitelny charakter japońskiej łaźni. Gotowi na zanurzenie?