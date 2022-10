489,99 zł

Legenda skateboardingu Paul Rodriguez opowiada własną historię za pomocą kultowego fasonu SB. Ten model Dunk wyróżnia się żywymi kolorami czerwieni i zieleni, nawiązując do jego meksykańskich korzeni. Grafiki na metce języka i wkładce nawiązują do wielkiej miłości Paula do boksu, a metalową zawieszkę na sznurowadłach zdobią rzymskie cyfry i kamienie symbolizujące 15-lecie jego współpracy z Nike.