489,99 zł

Pod koniec lat 70. Gundam zmienił oblicze kultury anime i rozpowszechnił futurystyczną wizję marki z Tokio na cały świat. Gundam to nurt definiowany jako harmonia między wciągającą fabułą a doskonałymi projektami. Te animacje i projekty zabawek kształtowały kulturę kolekcjonerską przez dekady i nadal inspirują oraz zachwycają innowacyjnością.

Model SB Dunk High „Gundam” to świadectwo wyobraźni i etyki pracy, które wnosi inspirację stylem DIY i modę science fiction do kultowej linii ekscentrycznych butów SB Dunk. Dzięki odpinanym logo Swoosh drastycznie zmieniającym wygląd buta w zależności od tego, czy chcesz postawić na jaskrawość, czy stonowaną stylistykę, te sneakersy są gotowe, by ruszyć w drogę. Model Dunk „Gundam” jest hołdem dla tradycji i harmonii między Nike SB a kulturą kolekcjonerską Gundam – od detali na nosku, przez przebłyski kolorów, aż po dołączoną, prawdziwie robotyczną kalkomanię.

SKU: DH7717-100