Model Air Force II z 1987 roku to kolejne klasyczne buty do koszykówki, które po latach obecności w świecie skaterów zostają odświeżone we współpracy marką Supreme. Najnowsza niskoprofilowa odsłona modelu Air Force II wyróżnia się logo Supreme umieszczonym na języku, wkładce i przelotkach oraz napisem „World Famous” na pięcie. Model powraca w kolorystyce łączącej pomarańcz z białymi akcentami – jednej z czterech dostępnych wersji.