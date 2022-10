Fason Nike React Element 87 zapożyczono od klasycznych butów do biegania, takich jak Nike Internationalist, dodano do niego odblaskowe grafiki i przezroczyste detale, a następnie wszystko to osadzono na technologii Nike React. W ten sposób powstał wyjątkowy model obuwia. Słynna marka modowa Undercover w swojej najnowszej kolekcji odświeżyła go przez dodanie odrobinę wyrazistego koloru i nutki młodzieżowej ekspresji.