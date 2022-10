W świecie obuwia to odważne fasony najczęściej przykuwają uwagę, ale prostota i wygoda też na nią zasługują. Model Off-Line został wyposażony we wkładkę z wypustkami, która masuje stopę na każdym kroku, a wyściełana cholewka ma miękką konstrukcję przypominającą skarpetę. Przewiewny but pozwala stopie oddychać.