Grupa BSMNT powraca i tym razem zabiera nas do miasta magazynów i deszczu – Manchesteru. Pochodzący stamtąd artyści, muzycy i inni indywidualiści doskonale wiedzą, co to znaczy ciężko pracować i bawić się na całego. To właśnie oni sprawiają, że Manchester utrzymuje swój status kultowego miasta, które stało się inspiracją dla najnowszego projektu butów.