Zespół pragnął stworzyć coś dedykowanego Francuzom, którzy przede wszystkim wybierali barwy drużyn piłkarskich lub zespołów koszykarskich Ameryki Północnej. Chodziło o to, aby odnieść się konkretnie do ich paryskich korzeni.

„To była pierwsza w historii współpraca marki Jordan z innym podmiotem i jesteśmy z tego niezwykle dumni. To zaszczyt i każdego dnia doceniamy to, że możemy opowiadać naszą historię i dzielić się naszymi wartościami dzięki wspólnemu działaniu”.

Dyrektor artystyczny Thibaut de Longeville wyjaśnił nam, że za projektem modelu z okazji 15. rocznicy stał związek pomiędzy tożsamością paryską, a zachodnio-afrykańską. Wzór to wariacja na temat tradycyjnych paryskich niebiesko-czerwonych barw i tradycyjnych barw Afryki Zachodniej – zieleni, żółci i czerwieni. Właśnie te kolory najczęściej występują na flagach Afryki Zachodniej.

„Chodzi o wkład mieszkańców o afrykańskim pochodzeniu we francuską koszykówkę, francuski styl i całokształt kultury francuskiej. Paryż to mieszanka kulturowa, która stanowi o unikatowości miasta, i która przenika do świata sportu, muzyki, mody i kultury w całej Francji, Europie, a nawet na całym świecie”.