Dzięki katalogom Nike z 1997 r. możemy Wam zaprezentować jedne z najlepszych modeli butów i odzieży do koszykówki z końca lat 90., w tym fasony marki Jordan, takie jak Air Jordan XII i Air Jumpman Pro, oraz Air Bakin od Nike Basketball, Air Zoom Flight Five i Air Rise Uptempo. Ale to nie wszystko – zobaczcie też kolekcje odzieży marki Jordan i Nike Basketball z 1997 r.