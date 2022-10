Po świetnym debiucie modelu Air Max 97 w 1997 roku ten katalog podniósł poprzeczkę butom do biegania jeszcze wyżej. Znajdowały się w nim modele do biegania dla mężczyzn, takie jak Air Pegasus, Air Equilibrium oraz Air Max Triax. Buty do biegania dla kobiet obejmowały kluczowe fasony w rodzaju Air Zoom Spiridon i Air Max Tailwind, a także Air Terra Abandon, który zapewnia komfort również poza bieżnią.