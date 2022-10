Rok 2000 to był dobry czas w branży butów damskich. Katalog na jesień tamtego roku zawiera takie modele do biegania, jak Air Alate, Air Atomica i Air Align. Zwracamy też uwagę na modele Air Tatoosh i Air Naches z kolekcji Nike All Condition Gear. Ponadto warto się zainteresować fasonami przypominającymi niedawne wznowienia, na przykład LDV PGS z waflową podeszwą.