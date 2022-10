Aleali May nie wspięła się na szczyt przypadkiem. Bez względu na to, gdzie akurat zawiodą ją jej rozmaite talenty, ta rodowita mieszkanka LA zawsze pozostaje wierna swoim korzeniom, co przynosi znakomite efekty. Tym razem ta światowej sławy stylistka i modelka dołączyła do marki Jordan, by stworzyć kolekcję kapsułową inspirowaną wspomnieniami Aleali z licealnej drużyny reprezentacyjnej, w której zdobyła pewność siebie i odkryła, jak ważne są wspólnota, umiejętność wyrażania siebie i zdolności przywódcze.