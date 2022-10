Specjalny dostęp to szansa dla naszych najbardziej oddanych członków SNKRS i fanów marki Off-White™, by zdobyć model Nike x Off-White™ Dunk Low przez określony czas. O tym, kto otrzyma specjalny dostęp, decyduje wiele czynników, dzięki którym mamy pewność, że nasze wyjątkowe modele trafią do prawdziwych członków SNKRS. Specjalny dostęp nie daje gwarancji, że dany but będzie ogólnie dostępny lub dostępny w konkretnym rozmiarze. By zwiększyć swoje szanse w znalezieniu pary we właściwym rozmiarze i otrzymać powiadomienie o otrzymaniu specjalnego dostępu , zachęcamy do włączenia powiadomień push.