Jordan Legacy 312 to najbardziej osobisty model, jaki dotychczas powstał w ramach współpracy Dona C z marką Jordan. Jest wyrazem wieloletniej fascynacji legendarnym talentem Michaela Jordana i butami, które pomogły mu przejść do historii.



Buty 312 są hołdem dla Chicago inspirowanym zarówno Michaelem Jordanem, jak i współczesnymi młodymi talentami. Ich nazwa pochodzi od numeru kierunkowego miasta, a zarazem nawiązuje do elementów zaczerpniętych z modeli Air Jordan 1 i 3. „W Jordan Legacy 312 chciałem zastosować podeszwę z modelu Jordan 3, ponieważ według mnie to właśnie on stanowi fundament całej marki” – wyjaśnia Don. „Modele 1 i 2 należały do Nike. Dopiero 3 jest w pełni produktem marki Jordan. To od niego zaczęła ona samodzielnie istnieć. Zawsze uważałem, że model 3 stanowi podstawę marki, ale został stworzony na bazie jedynki”.