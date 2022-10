469,99 zł

W ostatnim czasie model Dunk upamiętnia wiele różnych inicjatyw i idei. Tym razem jego eklektyczna odsłona uhonorowuje trwałe materiały i ich rolę w innowacyjnym dziedzictwie Nike. Część różnorodnych grafik odnosi się do początków firmy jako Blue Ribbon Sports, a inne przypominają nadruki na workach do hurtowej sprzedaży ryżu i kawy. Worki te pozyskuje się z targów miejskich i przerabia na różne materiały o wyższej wartości.

Umieszczona na języku mała kieszonka zapinana na zamek nawiązuje do toreb zakupowych wielokrotnego użytku. Nowa wersja metki wygląda jak tabela wartości odżywczych. Załączona torba na zakupy spożywcze ozdobiona jest prostym podziękowaniem „Thank You For Caring!” (Dziękujemy za troskę!).