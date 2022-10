759,99 zł

Ten model to owoc współpracy z tokijską marką modową AMBUSH, który pojawił się na wybiegu w Nowym Jorku na początku tego roku, a teraz jest gotowy na swoją oficjalną premierę. Yoon Ahn, założycielka AMBUSH®, to pierwsza projektantka współpracująca z Nike i ligą NBA, z którymi stworzyła ten dynamiczny fason ozdobiony charakterystycznymi partnerskimi detalami w estetyce inspirowanej koszykówką.



Aby uczcić japońską kulturę rowerową, samochodową i truckerską, oryginalne proporcje modelu Dunk zostały zmienione – logo Swoosh wychodzą poza obszar pięty jak przewody w rowerze. „Zastanawiałam się, jak upodobnić ten but do roweru” – wyjaśnia Ahn. Na rzucającym się w oczy zapiętku z tyłu umieszczono wytłaczany napis, wkładki zdobią logo obu marek, a naszywki na języku nadają całości subtelny wygląd w klasycznym stylu.