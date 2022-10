Zajrzeliśmy do katalogów Nike z 1992 i 1993 r., by pokazać Wam najbardziej innowacyjne produkty tamtych czasów, z serią Nike Air Huarache na czele. W ofercie można było wtedy znaleźć koszykarskie modele Air Jordan VIII i Air Flight Huarache, a także Air Trainer Huarache i Air Huarache do biegania. Warto też zwrócić uwagę na serię butów do koszykówki Flight i produkty na każde warunki Nike.