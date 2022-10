W 1999 r. firma Nike rozpoczęła swoją internetową egzystencję, dlatego był to okres, który obfitował w wiele niezapomnianych premier. Modele Air Flightposite i Air Zoom GP powstały z myślą o koszykówce, a Air Tailwind i Cortez to klasyczne buty do biegania. Rok obwitował także w inne wyjątkowe nowości. Zajrzyj do archiwalnego katalogu, by zobaczyć pozostałe sneakersy Nike debiutujące razem ze stroną Nike.com.