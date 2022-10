529,99 zł

Chitose Abe podchodzi do kwestii współpracy w jasny sposób, poszukując sposobów na stworzenie oryginalnego połączenia, którego rezultatem będzie coś nowego i nieoczekiwanego. Jej metoda działania to przykład wewnętrznej i zewnętrznej dychotomii, w ramach której sprawdzona stabilność łączy się z ryzykiem charakterystycznym dla eksperymentów. Abe pragnie honorować nasz dotychczasowy dorobek, wprowadzając jednocześnie to, co nowe.



W ramach tej współpracy Abe prezentuje zgodny z założeniami swojej marki sacai klasyczny fason Blazer. Buty mają skórzaną cholewkę z widoczną podszewką z pianki, a także charakterystyczny dla marki sacai warstwowy język i podwójne sznurowanie. Neutralna podstawa kontrastuje z wyrazistymi akcentami inspirowanymi kolorystyką oryginalnego modelu Blazer.