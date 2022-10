Jak naprawić swoje buty, gdy jest się w kosmosie? Trzeba użyć elementów, które są pod ręką. Nasz pełen innowacyjnych pomysłów zespół wymyślił ekologiczną metodę tworzenia futurystycznych butów ze śmieci. Z tego niecodziennego połączenia technologii i odpadów powstała kolekcja Space Hippie. Każdy model Space Hippie jest eksperymentalnym obuwiem wykonanym w 25–50% z materiałów z recyklingu. To wielki krok… i mały ślad węglowy.

Ruch hipisowski wywarł wielki wpływ na świadomość amerykańskiego społeczeństwa. Jego zwolenników cechowały spryt, zaradność i większa dbałość o planetę. Nasi projektanci obudzili w sobie hipisowskiego ducha w poszukiwaniu resztek materiałów zalegających w fabrykach. Wykorzystaliśmy, co było pod ręką – odpady i tego typu rzeczy. Nie pozwoliliśmy, aby śmieci się zmarnowały. Marzyciele z przeszłości zainspirowali nas do stworzenia futurystycznych projektów.