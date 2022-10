Każdą część tych sneakersów możesz odczepić lub przyczepić z powrotem tak, jak Ci się podoba. Pasek na elastycznej cholewce da się zamocować na różne sposoby, a do modelu dołączony jest śrubokręt i trzy zdejmowane logo Swoosh w różnych wersjach kolorystycznych. Dzięki temu z łatwością dopasujesz buty Air VaporMax Plus „Paris Works in Progress” do swoich ulubionych stylizacji.