Inspiracją dla butów był świat przyrody, a w szczególności cykl życia motyla, w którym Skepta dostrzegł metaforę kreatywnego odrodzenia. Właśnie dlatego do modelu Air Max Tailwind V dodano cholewkę inspirowaną skrzydłami motyla z modelu Tailwind V Plus z 2007 roku, co stanowi główną oś projektu.