Nasza misja była prosta – stworzyć buty, których produkcja emituje mniej związków węgla. Jak? Wykorzystać do tego śmieci. Każdy model Space Hippie składa się w 25-50% z odpadów pochodzących z recyklingu. Na początku wszyscy mówili, że to się na pewno nie uda, ale model Space Hippie powstał – wbrew wszelkim niedowierzaniom. Pasją Nike od zawsze było projektowanie możliwie najlepszych butów. W obecnej sytuacji – gdy mamy do czynienia ze zmianami klimatu – żeby but był najlepszy, musi być jak najbardziej przyjazny środowisku. Jego produkcja powinna wymagać mniej energii, ograniczać ilość odpadów oraz mieć jak najmniejszy wpływ na środowisko. W związku z tym jako twórcy musieliśmy na nowo zdefiniować pojęcie czerpania ze źródeł, produkcji i odzysku. Jednym słowem musieliśmy stworzyć proces projektowy, jakiego w Nike jeszcze nie było.

Etap wymyślania butów Space Hippie był niczym chodzenie po ciemnym pokoju po omacku. Sięgnęliśmy w nieznane, dzięki czemu poszerzyliśmy nasze horyzonty i pojęcie formy doskonałej, co w efekcie pozwoliło nam iść o krok dalej i stworzyć buty, z których moglibyśmy być dumni, i które przysłużyłyby się naszym działaniom na rzecz ochrony środowiska. Model Space Hippie ma tajemniczy, zabawny i osobliwy wygląd – jest dokładnie taki, jak chcieliśmy.