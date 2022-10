Air Jordan 1 to oryginalny pionierski model, ale z łatwością można go unowocześnić. Buty AJKO 1 to nowa odsłona słynnego fasonu. Są one wykonane z połączenia skóry i płótna, co zapewnia dobre dopasowanie i wygodę. Buty mają klasyczną kolorystykę oraz kontrastujące czarne i białe wstawki połączone z odcieniem University Red.