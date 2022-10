1169,99 zł

W tym wydaniu jednego z najbardziej innowacyjnych butów biegowych Nike marka Off-White™ Virgila Abloha zastosowała swoją charakterystyczną estetykę. Model Tempo NEXT% został zaprojektowany na podstawie wskazówek od najszybszych sportowców świata oraz wiedzy zdobytej dzięki pierwszym butom startowym, Nike Air Zoom Alphafly NEXT%. Wkładka z pianki Nike ZoomX zapewnia zwrot energii przy każdym kroku, a widoczna poduszka gazowa Zoom Air dodaje sprężystości podczas ruchu do przodu.

Teraz projekt ten zyskał nowe oblicze z uproszczonymi elementami i grafiką wyglądającą tak, jak by została wykonana ręcznie. Gumowe podeszwy z kolcami, inspirowane prototypami i biegaczami z całego świata, przywołują na myśl wyścigi na bieżni. Technologie buta są oznaczone pogrubionym tekstem w klasycznym stylu Off-White™, a szczegółowe specyfikacje produkcyjne zostały wytłoczone na wewnętrznej stronie buta.