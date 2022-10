Sport ma niezwykłą moc łączenia ludzi, a miłośnicy sneakersów mają możliwość to wyrazić dzięki specjalnej edycji modelu Air Zoom Spiridon z kolekcji Nike International, która uświetnia to, jak cały świat przygotowuje się do największego turnieju piłkarskiego. Kolorowa mozaika z międzynarodowych flag, rozlewająca się po cholewce poniżej opalizującego logo Swoosh, symbolizuje jedność, brak granic i jakichkolwiek ograniczeń.